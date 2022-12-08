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Wolfpack newsstand — Dec. 8

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State lands four-star post player Isaiah Miranda

The Wolfpack Central — Four-star Isaiah Miranda commits to NC State, will enroll early

The Wolfpack Central — Junior D'Nas White has big goals

The Wolfpack Central — NC State backcourt lifts Pack to victory

Raleigh News & Observer —NC State linebacker Drake Thomas has decision to make: NFL or stay with Pack

Raleigh News & Observer —NC State basketball receives commitment from 7-1 center Isaiah Miranda

Raleigh News & Observer —NC high school football’s top player: Providence Day’s Jadyn Davis is 2022 Mr. Football

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