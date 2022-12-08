The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4mcXVvdDtTaWduIFRyZWEgVHVybmVyLiZxdW90Ozxicj48YnI+T2su
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby94eVJCOGxzRUEzIj5waWMudHdpdHRl
ci5jb20veHlSQjhsc0VBMzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBQaGlsYWRlbHBoaWEg
UGhpbGxpZXMgKEBQaGlsbGllcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9QaGlsbGllcy9zdGF0dXMvMTYwMDg3MDM5NjQ2MjQ1MjczNj9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciA4LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBoYWQgb2ZmZXJlZDogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
LmNvL1FRRTMwUlNqeUgiPmh0dHBzOi8vdC5jby9RUUUzMFJTanlIPC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMp
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9z
dGF0dXMvMTYwMDgzODUyNjQ0NjQ4OTYwMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5EZWNlbWJlciA4LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZSYjMzk7dmUgZ290IG9uZSBmcm9tIHRoZSBwYWNrIPCfkLogPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNrRm9vdGJhbGw/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhY2tGb290YmFsbDwvYT48YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2NoYW5kbGVyemF2YWxhMT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5AY2hhbmRsZXJ6YXZhbGExPC9hPiBlYXJuZWQgQWxsLUFDQyBo
b25vcnMgaW4gMjAyMiBhZnRlciBzdGFydGluZyBldmVyeSBnYW1lIGFuZCBh
bGxvd2luZyBvbmx5IDAuNSBzYWNrcyBpbiA3NDcgc25hcHMuIE5vdywgaGUm
IzM5O3MgZWFybmVkIGhpcyBDb2xsZWdpYXRlIEJvd2wgaW52aXRlIPCfkqog
PGJyPjxicj5XZWxjb21lLCBDaGFuZGxlciDwn6SdIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9ORkxQQUJvd2w/c3JjPWhhc2gmYW1w
O3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNORkxQQUJvd2w8L2E+IHwgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1BhdGgyUGFzYWRlbmE/
c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNQYXRoMlBhc2Fk
ZW5hPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vS3VmVjhhdnlEdCI+cGlj
LnR3aXR0ZXIuY29tL0t1ZlY4YXZ5RHQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlIE5G
TFBBIENvbGxlZ2lhdGUgQm93bCAoQE5GTFBBQm93bCkgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ORkxQQUJvd2wvc3RhdHVzLzE2MDA1MzU3MzM3
MDk4MDM1MjA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgNywgMjAy
MjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7igJxUaGlzIGlzIGFzIHNvbGlkIG9mIGEgZ3JvdXAgb2YgYmFsbC1o
b2xkZXJzIHdlIGhhdmUgZXZlciBzZWVuLiAgVGhpcyBpcyBhIHNwZWNpYWwg
Z3JvdXAgb2YgNHRoIGRvd24gcXVhcnRlcmJhY2tzLuKAnSBIT1RZIENvbW1p
dHRlZSDwn5OdPGJyPjxicj5Db25ncmF0dWxhdGlvbnMgdG8gdGhlIDIwMjIg
SG9sZGVyIG9mIHRoZSBZZWFyIGZpbmFsaXN0cyEg8J+PiPCfkYjwn4+7IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9KMFE0TTlOREk1Ij5waWMudHdpdHRlci5j
b20vSjBRNE05TkRJNTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBIT1RZIChATW9ydGVsbEF3
YXJkKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01vcnRlbGxBd2Fy
ZC9zdGF0dXMvMTYwMDY0MTcyMDU1NDg1NjQ0OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5EZWNlbWJlciA4LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BbmlzaCBTaHJvZmYsIEJyb2NrIE9zd2VpbGVyIGFuZCBBbmRyYXlh
IENhcnRlciB0aGUgYnJvYWRjYXN0IGNyZXcgZm9yIE5DIFN0YXRlIHZzLiBN
YXJ5bGFuZC48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0
YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3Rh
dGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE2MDA2NjQxMDExMzQ2NjM2ODA/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgOCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BQ0MgY29tbWlzc2lvbmVyIEppbSBQaGlsbGlwcyBzYXlzIG1vdmlu
ZyB0aGUgY29sbGVnZSBmb290YmFsbCBzZWFzb24gdXAgdG8gV2VlayAwIGlz
IHNvbWV0aGluZyAmcXVvdDt3ZSByZWFsbHkgbmVlZCB0byB0aGluayBhYm91
dCZxdW90OyB3aXRoIHRoZSBleHBhbmRlZCBDRlAgYW5kIGV4dHJhIGdhbWVz
LiA8YnI+PGJyPlRoYXQmIzM5O3MgZ29pbmcgdG8gYmUgbG9va2VkIGF0IGZv
ciB0aGUgbmV3IGNvbnRyYWN0IGJlZ2lubmluZyBpbiAyMDI2LjwvcD4mbWRh
c2g7IE5pY29sZSBBdWVyYmFjaCAoQE5pY29sZUF1ZXJiYWNoKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05pY29sZUF1ZXJiYWNoL3N0YXR1cy8x
NjAwNjMwMzAwMDUyMDk5MDczP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2Vt
YmVyIDcsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HcmVhdCBXaW4gaW4gZnJvbnQgb2Ygc29tZSBjZWxlYnJpdGllcyB0
b25pZ2h0LiAgVGhhbmsgeW91IGZvciBjb21pbmcgdG8gd2F0Y2ggPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9LYW1lblNtaXRoMz9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AS2FtZW5TbWl0aDM8L2E+IC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvL3g1dGpTbTVRTTkiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS94NXRqU201UU05
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvYWNoIEFtcCBTbWl0aCAoQGFzX2FtcCkgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hc19hbXAvc3RhdHVzLzE2MDAz
NDMwODkxMDQ1NzY1MTQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIg
NywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGFuayB5b3UgR29kLjxicj7igKJOQyBTdGF0ZSBvZmZlcmVkIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9MN2MxUEtLdjYzIj5waWMudHdpdHRlci5j
b20vTDdjMVBLS3Y2MzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBST0JFUlQgS0VOTkVEWSAo
QF9wb29naWUyeCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9fcG9v
Z2llMngvc3RhdHVzLzE2MDA1NzUxOTYwOTE1MzEyNzY/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgNywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5WZXJ5IGdyYXRlZnVsIHRvIGhhdmUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEt1cnRSb3Blcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AQ29hY2hLdXJ0Um9wZXI8L2E+IGNvbWUgdmlzaXQgbWUgYW5kIHRoZSBm
YW0hISEgQ2Fu4oCZdCB3YWl0IHRvIHNlZSB3aGF0IHRoZSBmdXR1cmUgaG9s
ZHMu8J+QuvCfkLrinaTvuI88YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L1BhY2tGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGFja0Zvb3Ri
YWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMW5wd3RwYTZpdCI+cGlj
LnR3aXR0ZXIuY29tLzFucHd0cGE2aXQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgS2VuZHJp
Y2sgUmFwaGFlbCAoQFJhcGhhZWxLZW5kcmljaykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SYXBoYWVsS2VuZHJpY2svc3RhdHVzLzE2MDA1OTk3
NDcyOTA2MTE3MTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgNywg
MjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGFuayB5b3UgdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9QYWNrRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhY2tGb290
YmFsbDwvYT4gRGVmZW5zaXZlIENvb3JkaW5hdG9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hUb255R2lic29uP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBDb2FjaFRvbnlHaWJzb248L2E+IGZvciBjb21pbmcgYnkgdG9k
YXkgdG8gdmlzaXQgdGhlIFBhY2tlcnMhISEgQWxzbyAxc3QgVGVhbSBBbGwt
UmVnaW9uIExCIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20va2FtYWxf
Ym9ubmVyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBrYW1hbF9ib25uZXI8L2E+
IHdpbGwgdGFraW5nIGhpcyBPZmZpY2lhbCBWaXNpdCB0byBOQyBTdGF0ZSB0
aGlzIHdlZWtlbmQhISEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o
YXNodGFnL0dvUGFjaz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+I0dvUGFjazwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1lDdWkxYXRi
THQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9ZQ3VpMWF0Ykx0PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IENvbHF1aXR0IENvdW50eSBGb290YmFsbCAoQENDUGFja2Vyc0ZiYWxsKSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NDUGFja2Vyc0ZiYWxsL3N0
YXR1cy8xNjAwNTU4NTI3MjQzNzQ3MzMxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkRlY2VtYmVyIDcsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
Videos of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE