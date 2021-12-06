 The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Monday morning.
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Wolfpack newsstand — Dec. 6

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Monday morning.

Headlines

The Wolfpack Central — Rakease Passmore brings excitement to court

The Wolfpack Central — NC State has strong motivation to win 10 games

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren on Holiday Bowl

The Wolfpack Central — NC State to play UCLA in Holiday Bowl

Raleigh News & Observer — Doeren looks forward to NC State’s San Diego trip, return to city where he was born

Raleigh News & Observer — NC State will face UCLA in San Diego for Holiday Bowl. Here’s what you need to know

Fayetteville Observer — Which top recruits are playing for state championships this weekend?

GoPack.com — NC State Accepts Bid to Play in San Diego County Credit Union Holiday Bowl

GoPack.com — #2 Pack Defeats Visiting Elon 78-46 for Eighth-Straight Win

Technician — Wolfpack women’s basketball beats Elon 78-46, overcomes another slow start

Technician — NC State football to play UCLA in Holiday Bowl

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