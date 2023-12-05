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Wolfpack newsstand — Dec. 5

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

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The Wolfpack Central — NC State football commitments in action — Week 16

The Wolfpack Central — Transfer hot board, 1.0

The Wolfpack Central — NC State OL Jaleel Davis enters transfer portal

The Wolfpack Central — NC State WR Christopher Scott enters transfer portal

The Wolfpack Central — NC State WR Joshua Crabtree set to transfer

Charlotte Observer — Notre Dame safety Xavier Watts wins Bronko Nagurski trophy as nation’s top defender

Charlotte Observer — Weddington High back in NC state title game behind standout sophomores and 25 seniors

Charlotte Observer — CFP committee’s meddling will linger as NC State deals ACC another potentially fatal blow

GoPack.com — Rice, Brizard earn AVCA East All-Region Honors

Technician — NC State women’s basketball takes care of business against Illinois State

Technician — NC State Athletics’ week in review: Nov. 26 – Dec. 3

Technician — NC State gymnastics prepares for 2024 season

Technician — NC State track and field opens 2023-24 indoor season in Boston, Winston-Salem

Technician — By the numbers: NC State football’s 2023 defense

Technician — Wolfpack swimming records six top-10 finishes at U.S. Open

Technician — NC State wrestling places fourth in Cliff Keen Invitational, Orine and Hidlay earn first place finishes

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