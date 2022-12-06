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Wolfpack newsstand — Dec. 5

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Georgia three-star CB Nireek Sharpe opens recruitment

The Wolfpack Central — Scouting Coppin State

The Wolfpack Central — Dennis Parker gets chance to play in front of NC State coaches

The Wolfpack Central — NC State quarterback Devin Leary to enter transfer portal

The Wolfpack Central — NC State to play Maryland in bowl game

Raleigh News & Observer —Collins powers No. 8 NC State to 1st win over Georgia, 65-54

Raleigh News & Observer —NC State QB Devin Leary, ACC preseason player of the year, entering transfer portal

Fayetteville Observer — NC State football transfer tracker: Who is leaving, joining Wolfpack via portal?

Fayetteville Observer — NC State football QB Devin Leary to enter transfer portal

GoPack.com — Jaeda Daniel Selected as Recipient of 2023 NCAA Today's Top 10 Award

GoPack.com — #8 NC State Beats Georgia 65-54 in Last Outing of Five-Game Road Stretch

GoPack.com — Pack Hosts Coppin State Tuesday in Annual Heritage Game

GoPack.com — NC State Football Announces Annual Team Awards

Technician — NC State women’s basketball takes down Georgia

Twitter posts of the day

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