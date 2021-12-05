Wolfpack newsstand — Dec. 5

The various news headlines and Tweets involving NC State Wolfpack athletics Sunday morning.
Headlines
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