 The various news headlines and Tweets involving NC State Wolfpack athletics Sunday morning.
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Wolfpack newsstand — Dec. 5

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news headlines and Tweets involving NC State Wolfpack athletics Sunday morning.

Headlines

The Wolfpack Central — Back-to-back big 3's propel Louisville past NC State

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts after Louisville loss

The Wolfpack Central — Video: NCSU's Jericole Hellems, Terquavion Smith after UL loss

The Wolfpack Central — Box score: Louisville 73, NC State 68

Raleigh News & Observer — Basketball clock-control companies at odds. Ref Roger Ayers, NC State tied to lawsuit

Raleigh News & Observer — You never know what you’ll get from NC State. Good or bad, there’s no middle ground

Raleigh News & Observer — N.C. State basketball is focused on improving after losing ACC opener to Louisville

Raleigh News & Observer — Mr. Football finalist: Daylan Smothers

Raleigh News & Observer — Photos from NC State’s ACC basketball game against Louisville

GoPack.com — #2 NC State Returns Home to Host Elon Sunday Afternoon

GoPack.com — Louisville Gets Past the Pack

GoPack.com — Records Fall on First Day of Indoor Track & Field Season

Technician — Men’s basketball battles back from 14 down, falls in heartbreaking fashion to Louisville

Tweets of the day

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