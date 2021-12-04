 The various news items and Tweets from Saturday morning for NC State athletics.
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Wolfpack newsstand — Dec. 4

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news items and Tweets from Saturday morning for NC State athletics.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting Louisville

The Wolfpack Central — Dereon Seabron making case for most improved player in country

The Wolfpack Central — Video: Kevin Keatts before ACC opener against Louisville

The Wolfpack Central — Coach: Junior tackle Sullivan Absher is special talent

Charlotte Observer — Chambers High followed a familiar pattern in beating Hough for a state title berth

Charlotte Observer — Chambers rallies past Hough and into fourth straight NCHSAA state championship game

Charlotte Observer — The state finals are set. Friday’s semifinal high school football scores in North Carolina.

Charlotte Observer — Cardinal Gibbons stops Rolesville, advances to NC 4A state championship game

Charlotte Observer — NC State-Louisville ACC opener will feature one of league’s top offenses and defenses

Charlotte Observer — N.C. State adjusts practice plans for ACC opener against Louisville after 4 OT game

GoPack.com — Pack Opens ACC Play Saturday Against Louisville

GoPack.com — Track & Field to Open Indoor Season at Pair of Meets

GoPack.com — Butler, Guttenberger To Return To Pack For Final Season In 2022

Tweets of the day

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