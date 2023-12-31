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Wolfpack newsstand — Dec. 31

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Video: WR Jonathan Paylor stays loyal to NC State

The Wolfpack Central — Video: QB Cedrick Bailey breaks down signing with NC State

The Wolfpack Central — Video: Nickel Asaad Brown felt at home with NC State

Charlotte Observer — Myers Park boys rally for overtime victory in John Wall Holiday Invitational final

Charlotte Observer — North Pitt’s Zamareya Jones shined but the NC State recruit’s team fell short of title

Charlotte Observer — Why the John Wall Invitational brought another Reidsville celebration to Raleigh

Winston-Salem Journal — Meet the 2023 Winston-Salem Journal All-Area football team

GoPack.com — #3 Wolfpack Opens ACC Play with Sunday Road Game at Virginia

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