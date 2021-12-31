Wolfpack newsstand — Dec. 31
The various news and Tweets of NC State Wolfpack athletics on Friday.
Headlines
The Wolfpack Central — NC State running back Zonovan Knight to turn professional
The Wolfpack Central — Decision day for NC State running back Zonovan Knight
The Wolfpack Central — Rivals.com ranks NC State Ikem Okwonu No. 13 player in country
The Wolfpack Central — NC State's Terrell Dawkins, Khalid Martin enter transfer portal
Raleigh News & Observer — NC State loses another RB to NFL draft. Zonovan Knight won’t return for Pack in 2022
Tweets of the day
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