 The various news and Tweets of NC State Wolfpack athletics on Friday.
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Wolfpack newsstand — Dec. 31

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets of NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State running back Zonovan Knight to turn professional

The Wolfpack Central — Decision day for NC State running back Zonovan Knight

The Wolfpack Central — Rivals.com ranks NC State Ikem Okwonu No. 13 player in country

The Wolfpack Central — NC State's Terrell Dawkins, Khalid Martin enter transfer portal

Raleigh News & Observer — NC State loses another RB to NFL draft. Zonovan Knight won’t return for Pack in 2022

GoPack.com — #5 Wolfpack Takes Care of Tigers, 79-52

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