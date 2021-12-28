 The various news items and Tweets of NC State Wolfpack athletics on Tuesday.
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Wolfpack newsstand — Dec. 28

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news items and Tweets of NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting UCLA

The Wolfpack Central — John Wall Holiday Invitational day two summary

Raleigh News & Observer —For NC State, Holiday Bowl against UCLA is both an ending and a beginning

Raleigh News & Observer —A house divided: Military family with NC State, UCLA ties excited for Holiday Bowl

Raleigh News & Observer —ACC Now podcast: A trip down memory lane with LBs from 11-win NC State football team

Raleigh News & Observer —N.C. State looks to ‘protect the mission’ in San Diego Holiday Bowl against UCLA

Raleigh News & Observer —Previewing NC State’s game against UCLA

Raleigh News & Observer —NC State’s cross-country Holiday Bowl trip a deserved reward for a long journey

Raleigh News & Observer — At Millbrook High, 6-8 freshman Colt Langdon is starting to turn heads

Greensboro News-Record — HSXtra.com All-Area football team: Fall 2021

Fayetteville Observer — A Holiday Bowl win over UCLA would set the tone for NC State in 2022

Fayetteville Observer — How to watch N.C. State and UCLA in the Holiday Bowl

Winston-Salem Journal — Best of the best: Here's the JournalNow.com All-Area football team, Fall 2021

GoPack.com — Wolfpack Hustle: Chapter Sixty Five

GoPack.com — Pack Heads to Miami to face Hurricanes

GoPack.com — Wolfpack Women's Hoops Ranked in AP Top Five for 23rd Straight Poll

GoPack.com — Wolfpack Aims for 10th Win in Holiday Bowl

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