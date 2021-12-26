Wolfpack newsstand — Dec. 26
The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Sunday.
Headlines
The Wolfpack Central — John Wall Holiday Invitational preview — Day Two
The Wolfpack Central — 2024 wing Paul McNeil Jr. brings length, confidence to the floor
Raleigh News & Observer — The Triangle Ten: The 10 most influential people in Raleigh, Durham sports in 2021
Tweets of the day
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