 The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Sunday.
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Wolfpack newsstand — Dec. 26

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Sunday.

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