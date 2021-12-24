 The various news and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Friday.
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Wolfpack newsstand — Dec. 24

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Friday.

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