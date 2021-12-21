 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics for Tuesday morning.
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Wolfpack newsstand — Dec. 21

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics for Tuesday morning.

Headlines

The Wolfpack Central — Wesley Tubbs impressed with NC State, coach Kevin Keatts

The Wolfpack Central — Scouting video: Star sophomore wide receiver Alex Taylor

The Wolfpack Central — NC State avoids postseason ban in men's basketball

The Wolfpack Central — Scouting video: Four-star sophomore wing Paul McNeil

The Wolfpack Central — Scouting video: Four-star junior tight end Javonte Vereen

Raleigh News & Observer — ACC Now podcast: After years under NCAA microscope, NC State gets a slap on the wrist

Raleigh News & Observer — With NCAA sanctions finally settled, softly at that, NC State’s future is finally now

Raleigh News & Observer — NC State AD Boo Corrigan: Basketball program can now ‘move forward’ after NCAA ruling

GoPack.com — #5 @PackWrestle Takes out #10 Missouri and Binghamton

GoPack.com — Pack Hosts Wright State to Close Non-Conference Slate

GoPack.com — An Update from Director of Athletics Boo Corrigan on the IARP Case Decision

Technician — NC State men’s basketball to pay fine, vacate wins following NCAA IARP ruling

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