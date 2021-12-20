 The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Monday morning.
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Wolfpack newsstand — Dec. 20

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Monday morning.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting video: Four-star junior Javonte Vereen

Greensboro News-Record — HSXtra.com All-Area football team: Fall 2021

GoPack.com — Pack Hosts Wright State to Close Non-Conference Slate

GoPack.com — Second-Ranked Pack Beats Virginia 82-55 to Improve to 2-0 in ACC Play

GoPack.com — Wolfpack Hustle: Chapter Sixty Four

Technician — Raina Perez’s near-perfect shooting leads Pack women’s basketball past Virginia

Tweets of the day

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