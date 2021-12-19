Wolfpack newsstand — Dec. 19
The various news items and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.
Headlines
The Wolfpack Central — Forward Jarin Stevenson can carry a team, is still improving
Raleigh News & Observer — NC State’s Keatts ‘scared’ of what recent COVID-19 cancellations could mean for future
GoPack.com — #2 Pack Hosts Cavaliers Sunday for First ACC Home Game of 2021-22
GoPack.com — #5 @PackWrestle to Compete at Collegiate Wrestling Duals
Tweets of the day
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