 The various news items and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.
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Wolfpack newsstand — Dec. 19

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news items and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — Forward Jarin Stevenson can carry a team, is still improving

Raleigh News & Observer — NC State’s Keatts ‘scared’ of what recent COVID-19 cancellations could mean for future

GoPack.com — #2 Pack Hosts Cavaliers Sunday for First ACC Home Game of 2021-22

GoPack.com — #5 @PackWrestle to Compete at Collegiate Wrestling Duals

Tweets of the day

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