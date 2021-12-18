 The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Saturday.
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Wolfpack newsstand — Dec. 18

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State lets opportunity slip by

The Wolfpack Central — Video: Kevin Keatts following loss to Richmond

The Wolfpack Central — Video: NC State players after Richmond loss

The Wolfpack Central — Video: Richmond coach Chris Mooney after defeating NC State

The Wolfpack Central — Box score: Richmond 83, NC State 74

The Wolfpack Central — Freshman Zymicah Wilkins is force in paint

The Wolfpack Central — The Run Down

Raleigh News & Observer — NC State’s youth, inexperience apparent in Wolfpack’s losses to Purdue, Richmond

Raleigh News & Observer — N.C. State basketball falls to Richmond in Charlotte, 83-74. Here’s what we learned

Raleigh News & Observer — ACC Now podcast: Wave of COVID-19 cancellations, adjustments impact league ... again

Charlotte Observer — Nation’s No. 1 football recruit leaving Catawba Ridge for Charlotte high school

GoPack.com — Pack Falls to Richmond, 83-74

GoPack.com — Hansson, Berkoff Rack Up Medals on Day Two of World Championships

Technician — Men’s basketball struggles from line, bit by Spiders in 83-74 loss

Tweets of the day

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