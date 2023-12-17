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Wolfpack newsstand — Dec. 17

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

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The Wolfpack Central — No. 12 Tennessee pulls away to defeat NC State 79-70

The Wolfpack Central — Q&A: Kevin Keatts after Tennessee loss

Charlotte Observer — Three takeaways from NC State’s 79-70 loss to No. 12 Tennessee

GoPack.com — NC State Gymnastics Kicks Off Season With Red & White Meet

GoPack.com — #3 Wolfpack Beats Bulls 66-54 in Team’s First Road Game of 2023-24

GoPack.com — Pack Falters Late to Fall to 12th-ranked Tennessee

Technician — NC State men’s basketball falls short in 79-70 loss to No. 12 Tennessee

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