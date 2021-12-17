Wolfpack newsstand — Dec. 17

The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Friday.
Headlines
Tweets of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZGEiIGRpcj0i
bHRyIj5TZW5pb3IgU2Vhc29u8J+Zj/Cfj70gPGJyPi02QSBTdGF0ZSBTZW1p
ZmluYWxzIDxicj4tQ28tUmVnaW9uIENoYW1wczxicj4tMzA4OSBQYXNzaW5n
IFlkcywgMzMgVERzPGJyPi02MDIgUnVzaGluZyBZZHMsIDcgVERzPGJyPi0x
NDAgUmVjIFlkcywgMiBURHM8YnI+LTQ0IFRvdGFsIFREczxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9odW1ibGVhbmRodW5ncnk/c3Jj
PWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNodW1ibGVhbmRodW5n
cnk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9GOTBaakFRd3ZsIj5odHRw
czovL3QuY28vRjkwWmpBUXd2bDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNSiBNb3JyaXMg
KEBtal9tb3JyaXM3KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL21q
X21vcnJpczcvc3RhdHVzLzE0NzE4Mzc3MzY5NjU0OTI3MzY/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMTcsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Eb25kYSBBY2FkZW15IChDQSkgd2l0aCA3Ni02NCBXIG92ZXIgRGVu
dmVyIFByZXAgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UYXJr
Q2xhc3NpYz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGFya0NsYXNzaWM8L2E+
LiA2JiMzOTszIHRvcC0xMCAmIzM5OzIzIFJvYmVydCBEaWxsaW5naGFtIHdp
dGggMjUgcHRzLCA1IHJlYiwgNCBhc3N0IGJ5IG15IGNvdW50LiBTdHJhaWdo
dCBidWNrZXQgZ2V0dGVyIHdobyBjYW4gY3JlYXRlIHNob3Qgb24gYW55b25l
LiA2JiMzOTszICYjMzk7MjIgWmlvbiBDcnV6IHdhcyBhdXRvbWF0aWMgd2l0
aCBwdWxsdXAgSiBhbmQgZmluaXNoZWQgd2l0aCBjcmVhdGl2aXR5IGluIHBh
aW50LiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vY3NlUUNwYlc2UyI+cGljLnR3
aXR0ZXIuY29tL2NzZVFDcGJXNlM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUm9kZ2VyIEJv
aG4gKEByb2RnZXJib2huKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L3JvZGdlcmJvaG4vc3RhdHVzLzE0NzE2NDQ5NzE4MDc1Njc4NzQ/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMTcsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj42JiMzOTszIDIwMjMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9oYXNodGFnL05DU3RhdGU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPiNOQ1N0YXRlPC9hPiBib3VuZCBSb2JlcnQgRGlsbGluZ2hhbSBo
YXMgYmVlbiBhYnNvbHV0ZWx5IGVsZWN0cmljIGFzIGEgc2NvcmVyIGF0IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGFya0NsYXNzaWM/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRhcmtDbGFzc2ljPC9hPiBmb3IgRG9uZGEgQWNh
ZGVteS4gMTcgcHRzIGluIHRoZSBmaXJzdCBoYWxmIGFuZCBpcyBzaG93aW5n
IGV2ZW4gbW9yZSBleHBsb3NpdmVuZXNzIHRoYW4gdGhlIGxhc3QgdGltZSB0
aGF0IEkgc2F3IGhpbS4gIFN0cmFpZ2h0IGJ1Y2tldCBnZXR0ZXIgd2hvIGNh
biBzY29yZSBpbiBhIG15cmlhZCBvZiB3YXlzLiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3QuY28vTkE5SzhtcFVpUSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL05BOUs4bXBVaVE8
L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUm9kZ2VyIEJvaG4gKEByb2RnZXJib2huKSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3JvZGdlcmJvaG4vc3RhdHVzLzE0
NzE2MzIzMjk2MTMzMjAxOTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1i
ZXIgMTcsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DcmF6eSBTdGF0IFRpbWU6PGJyPjxicj5EZXJlb24gU2VhYnJvbiBo
YXMgNzAgZmllbGQgZ29hbHMgYXJvdW5kIHRoZSByaW0gd2hpY2ggbGVhZHMg
Y29sbGVnZSBiYXNrZXRiYWxsLjxicj48YnI+VGhlIG5leHQgYmVzdCBpcyBN
ZXJyaW1hY2smIzM5O3MgSm9yZGFuIE1pbm9yIHdpdGggNTAuPGJyPjxicj5U
aGUgbmV4dCBiZXN0IHdobyBpcyBhc3Npc3RlZCBvbiAyNSUgb2YgRkcmIzM5
O3Mgb3IgZmV3ZXIgaXMgTmVicmFza2EmIzM5O3MgQWxvbnpvIFZlcmdlIHdp
dGggNDQuPC9wPiZtZGFzaDsgRGFuIFNpZWdlbCAoQUNDIENvbnRlbnQpIChA
QUNDb250ZW50X18pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQUND
b250ZW50X18vc3RhdHVzLzE0NzE1NTIyMjUzNjU0NDY2NjE/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMTYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TdWNoIGEgZmFudGFzdGljIGV2ZW5pbmcgd2l0aCBhIHNwZWNpYWwg
dmlzaXQgZnJvbSBvbmUgb2Ygb3VyIGFsdW0hISBUaGFuayB5b3UgRW1la2Eg
Zm9yIHRoZSB2aXNpdCEgRXZlcnlvbmUgZW5qb3llZCBzZWVpbmcgeW91IGFn
YWluISAjNCAjODYgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9VQ1BT
TkM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFVDUFNOQzwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BR0hvdWxpaGFuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBBR0hvdWxpaGFuPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL21hdHRsYXNoZXIyMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AbWF0
dGxhc2hlcjIzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Vt
ZWthZW1lemllP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBFbWVrYWVtZXppZTwv
YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0l3ZkJ5NjZ1OHEiPnBpYy50d2l0
dGVyLmNvbS9Jd2ZCeTY2dThxPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1hcnZpbiBSaWRn
ZSBIUyAoQE1hcnZpblJpZGdlSFNOQykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9NYXJ2aW5SaWRnZUhTTkMvc3RhdHVzLzE0NzE0ODIyMTgzMjEy
NjA1NTA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMTYsIDIwMjE8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Videos of the day