 The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Friday.
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Wolfpack newsstand — Dec. 17

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Five-star Gregory Jackson continues to include NC State

The Wolfpack Central — Pack Pros: Week 14 in the NFL

The Wolfpack Central — Scouting Richmond

Raleigh News & Observer — No. 2 N.C. State falls to No. 17 Georgia in overtime, 82-80. Here’s what we learned

Raleigh News & Observer — NC State’s Wes Moore on overtime loss to Georgia

Charlotte Observer — State championship-winning coach at Charlotte high school football power resigns

GoPack.com — Gymnastics to Host Red & White Exhibition

GoPack.com — #2 Wolfpack Falls 82-80 in Overtime Battle with #17 Georgia

GoPack.com — Elliott Avent Named USA Baseball College Coach of the Year

GoPack.com — Pack OT Ekwonu Unanimous Consensus First-Team All-American

GoPack.com — Pack to Face Richmond in Charlotte on Friday

Technician — NC State women’s basketball upset by No. 17 Georgia 82-80 in overtime thriller

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