 The various news items and Tweets involving NC State Wolfpack athletics from Wednesday.
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NSD Wolfpack newsstand — Dec. 15

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news items and Tweets involving NC State Wolfpack athletics from Wednesday.

National Signing Day

NC State football commitment analysis: Offensive lineman Jacarrius Peak

Letter of intent No. 12: Offensive lineman Jacarrius Peak

Letter of intent No. 11: Defensive back Isaiah Crowell

Letter of intent No. 10: Center Rylan Vann

Letter of intent No. 9: Defensive end Brandon Cleveland

Letter of intent No. 8: Quarterback MJ Morris

Letter of intent No. 7: Outside linebacker Torren Wright

Letter of intent No. 6: Cornerback Jackson Vick

Letter of intent No. 5: Outside linebacker Daejuan Thompson

Letter of intent No. 4: Defensive lineman Davin Jackson

Letter of intent No. 3: Wide receiver Terrell Timmons

Letter of intent No. 2: Defensive lineman Nick Campbell

Letter of intent No. 1: Running back Michael Allen

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting video: NC State four-star center signee Shawn Phillips

The Wolfpack Central — Junior athlete Grant Tucker full of versatility

The Wolfpack Central — Signing Day will be special for Jackson Vick, his family

Raleigh News & Observer — Football’s early signing period is here. Here’s what UNC, N.C. State, Duke can expect

Raleigh News & Observer — Triangle’s remarkable start in women’s hoops put to test when Duke hosts No. 1 USC

Raleigh News & Observer — N.C. State many not sign blue-chips, but it has proven that it can develop NFL talent

GoPack.com — Camacho Named ACC Wrestler of the Week

GoPack.com — Eight Current NC State Swimmers, Three Wolfpack Alumni Set to Compete at FINA World Championships

GoPack.com — #Pack22 Signing Day Central

Tweets of the day

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