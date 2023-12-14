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Wolfpack newsstand — Dec. 14

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

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Raleigh News & Observer — NCAA’s controversial transfer rule on hold after judge deals NCAA another legal blow

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Raleigh News & Observer —ACC Now: College football shake ups, basketball winding down non-conference schedule

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