 The various news items and Tweets of NC State Wolfpack athletics on Tuesday.
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Wolfpack newsstand — Dec. 14

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news items and Tweets of NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Signing Day will be special for Jackson Vick, his family

The Wolfpack Central — Sophomore Paul McNeil forging exciting path

The Wolfpack Central — Sophomore wide receiver Jordan Shipp creates excitement

The Wolfpack Central — NC State jumps in on senior Judah Mintz

Fayetteville Observer — Can this recruit become NC State football's next great in-state RB?

Fayetteville Observer — Which recruits are signing early with NC State football this week?

GoPack.com — Terquavion Smith Named ACC Co-Freshman of the Week

Tweets of the day

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