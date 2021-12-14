Wolfpack newsstand — Dec. 14
The various news items and Tweets of NC State Wolfpack athletics on Tuesday.
Headlines
The Wolfpack Central — Signing Day will be special for Jackson Vick, his family
The Wolfpack Central — Sophomore Paul McNeil forging exciting path
The Wolfpack Central — Sophomore wide receiver Jordan Shipp creates excitement
The Wolfpack Central — NC State jumps in on senior Judah Mintz
Fayetteville Observer — Can this recruit become NC State football's next great in-state RB?
Fayetteville Observer — Which recruits are signing early with NC State football this week?
GoPack.com — Terquavion Smith Named ACC Co-Freshman of the Week
Tweets of the day
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