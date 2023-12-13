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Wolfpack newsstand — Dec. 13

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

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The Wolfpack Central — NC State lands coveted transfer QB Grayson McCall

The Wolfpack Central — Running back Anthony Carrie includes NC State in top three

The Wolfpack Central — NC State dispatches Tennessee-Martin, eyeing another UT school

The Wolfpack Central — Video: NC State focused in and finished off Tennessee-Martin

The Wolfpack Central — Juco linebacker Wyatt Wright in stretch drive

The Wolfpack Central — Kendre' Harrison gets first state title at Carter-Finley Stadium

Raleigh News & Observer —Photos: NC State basketball defeats UT Martin

Charlotte Observer — Three takeaways from Wolfpack’s 81-67 victory over UT-Martin Skyhawks

Charlotte Observer — NC State football lands commitment from QB Grayson McCall. Here’s what to know

Fayetteville Observer — Transfer QB commits to NC State football

GoPack.com — NC State Football Announces Annual Team Awards

GoPack.com — NC State Gymnastics Releases 2024 Promotional Schedule

GoPack.com — NC State Athletics Announces 2024 Hall of Fame Class

GoPack.com — Standout Performances Send Pack Past Skyhawks, 81-67

Technician — NC State men’s basketball pulls away from UT Martin in return to PNC Arena

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