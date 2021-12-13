 The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Monday morning.
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Wolfpack newsstand — Dec. 13

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Monday morning.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State jumps in on senior Judah Mintz

The Wolfpack Central — NC State goes toe-to-toe with No. 1 Purdue, but falls in OT

The Wolfpack Central — Video: Terquavion Smith, Dereon Seabron postgame

The Wolfpack Central — Video: Kevin Keatts after loss to No. 1 Purdue

The Wolfpack Central — Box score: No. 1 Purdue 82, NC State 72 (in overtime)

Raleigh News & Observer — ‘N.C. State basketball is going to be just fine’ after loss to No. 1 Purdue in OT

Raleigh News & Observer — N.C. State can’t hold on, falls to No. 1 Purdue 82-72 in OT. Here’s what we learned

Fayetteville Observer — Why a low-ranked 2022 recruiting class won't hurt N.C. State football

Fayetteville Observer — NC State falls to No. 1 Purdue in OT

GoPack.com — Pack Falls to Top-Ranked Purdue in Overtime

GoPack.com — #2 Wolfpack Defeats Gaels 101-73 in Moore’s 200th Win at NC State

GoPack.com — Wolfpack Hustle: Chapter Sixty Three

GoPack.com — Rifle Releases Spring Portion of 2021-22 Schedule

GoPack.com — #5 @PackWrestle Wins Final Four Bouts in 25-10 Win at App State

Technician — Pack men’s basketball blows 13-point lead, falls in OT to No. 1 Purdue

Technician — Shorthanded Pack wrestling handles App State

Technician — Wolfpack women’s basketball puts up 101 in Wes Moore’s 200th NC State win

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