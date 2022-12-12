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Wolfpack newsstand — Dec. 12

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — WVU trying to fend off an ACC team for WR commit Elijah Caldwell

The Wolfpack Central — NC State set to hire new offensive line coach

The Wolfpack Central — Juco DE Jykeveous Hibbler commits to NC State

The Wolfpack Central — Teams in pursuit of Syracuse QB commit LaNorris Sellers

The Wolfpack Central — Schools show interest as Jahseem Felton's game grows

Raleigh News & Observer —Short-handed No. 8 NC State women beat South Florida 65-57

Greensboro News-Record — Broncos QB Russell Wilson (concussion) exits vs. Chiefs

Fayetteville Observer — Ranking ACC bowl games, from an all-orange Orange to a gas of a Gasparilla

GoPack.com — #8 NC State Grinds Out 65-57 Win Over South Florida

Technician — NC State women’s basketball finds a way to beat USF despite injuries

The Associated Press — Short-handed No. 8 NC State women beat South Florida 65-57


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