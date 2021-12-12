 The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Sunday morning.
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Wolfpack newsstand — Dec. 12

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Sunday morning.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting Purdue

Raleigh News & Observer — N.C. State basketball vs. No. 1 Purdue in Brooklyn: Odds, preview, how to watch

Raleigh News & Observer — The Next Play: Top women’s and men’s basketball teams clash, and the Canes come home

Raleigh News & Observer — The Replay: NC State’s Seabron stars, Canes win out west, and HS football season ends

GoPack.com — Pack Heads to Brooklyn for Battle with Top-Ranked Purdue

GoPack.com — Second-Ranked Pack Begins Three-Game Home Stand with Saint Mary's Sunday Afternoon

GoPack.com — #5 @PackWrestle Travels to App State

Tweets of the day

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