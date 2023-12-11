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Wolfpack newsstand — Dec. 11

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Wesley Grimes knew NC State was where he wanted to be

The Wolfpack Central — Butler C.C. tight end Dante Daniels commits to NC State

The Wolfpack Central — Notre Dame starting center Zeke Correll transferring to NC State

The Wolfpack Central — Missouri OL transfer Valen Erickson picks NC State

Charlotte Observer — NC State football’s Payton Wilson wins national award for best defensive player

Fayetteville Observer — 'There's only one David Thompson': Legends laud NC State great

GoPack.com — Joe Shimko Takes Home Patrick Mannelly Award, Named Nation's Best Long Snapper

GoPack.com — Marc Hubbard Tabbed Head Coach of NC State Men’s Soccer\

GoPack.com — Brooks Posts Program’s Second Triple-Double in Win Versus Liberty

Technician — NC State women’s basketball evades Flames 80-67

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