 The various news items and Tweets about NC State Wolfpack athletics on Saturday morning.
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Wolfpack Newsstand — Dec. 11

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news items and Tweets about NC State Wolfpack athletics on Saturday morning.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting Purdue

The Wolfpack Central — Size of Purdue presents serious challenges

The Wolfpack Central — Video: NCSU coach Kevin Keatts before Purdue game

The Wolfpack Central — The Run Down

Raleigh News & Observer — Preparing for No. 1 Purdue: How the NC State Wolfpack hope to shock the Boilermakers

Raleigh News & Observer — Photos from NC State basketball’s victory over Bethune-Cookman

GoPack.com — Ekwonu Earns Another All-American Honor

GoPack.com — #2 Wolfpack Kicks Off ACC Action with 89-54 Win at Pitt

GoPack.com — #5 @PackWrestle Travels to App State

Technician — NC State women’s basketball rolls past Pitt in ACC opener

Tweets of the Day

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