 The various news items and Tweets from Wednesday morning on NC State Wolfpack athletics.
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Wolfpack newsstand — Dec. 1

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news items and Tweets from Wednesday morning.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State targeting top junior Chris Peal

The Wolfpack Central — Pack Pros: Week 12 in the NFL

The Wolfpack Central — Junior Noah Rogers cracks top 70 in country

The Wolfpack Central — NC State has six players on first-team All-ACC squads

The Wolfpack Central — Scouting Nebraska

Raleigh News & Observer — Wins have added money for NC State’s Dave Doeren. Here’s how his pay stacks up in ACC

Raleigh News & Observer — ‘Lock me in for another year,’ All-ACC defender says in announcing return to NC State

Raleigh News & Observer — N.C. State defense garners numerous All-ACC football honors despite losses to injury

Charlotte Observer — Myers Park boys at Chambers

Fayetteville Observer — Which N.C. football recruits stood out in the playoff quarterfinals?

GoPack.com — Pack Hosts Nebraska Wednesday in Big-Ten ACC Challenge

Tweets of the day

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