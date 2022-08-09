Wolfpack newsstand — Aug. 9

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TQko6IENCUywgTkJDIGZhdm9yaXRlcyB0byBnZXQgc2Vjb25kLXRp
ZXIgQjEwIGdhbWVzLiBJZiBpdCB0dXJucyBvdXQgdGhhdCB3YXksIEVTUE4g
cG9zc2libHkgYmUgc2h1dCBvdXQgZnJvbSBjYXJyeWluZyA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2JpZ3Rlbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AYmlndGVuPC9hPiBnYW1lcy4gQmlnZ2VzdCBkb3duc3RyZWFtIGJlbmVm
aWNpYXJpZXMgd291bGQgYmUgUDEyICZhbXA7IEIxMi4gRVNQTiB3b3VsZCB0
aGVvcmV0aWNhbGx5IGJlIGFsbCBpbiBvbiB0aG9zZSB0d28uICA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vekZ0NUd1TEVyRyI+aHR0cHM6Ly90LmNvL3pGdDVH
dUxFckc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRGVubmlzIERvZGQgKEBkZW5uaXNkb2Rk
Y2JzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2Rlbm5pc2RvZGRj
YnMvc3RhdHVzLzE1NTY4MDEwODI1NzEwNzk2ODA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QXVndXN0IDksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IYWRuJiMzOTt0IGNvbnNpZGVyZWQgdGhpcyB1bnRpbCA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RoZUZpZWxkT2Y2OD9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGhlRmllbGRPZjY4PC9hPiBicm91Z2h0IGl0IHVwIGlu
IHRvZGF5JiMzOTtzIG5ld3NsZXR0ZXIgLi4uIEVTUE4gYmVpbmcgY3V0IG91
dCBieSB0aGUgQmlnIFRlbiBjZXJ0YWlubHkgcmFpc2VzIHF1ZXN0aW9ucyBh
Ym91dCB0aGUgbG9uZy10ZXJtIGZ1dHVyZSBvZiB0aGUgQUNDL0JpZyBUZW4g
Q2hhbGxlbmdlLjxicj48YnI+Tm90IHN1cmUgYW4gQUNDL1BhYy0xMiBDaGFs
bGVuZ2Ugd291bGQgaGF2ZSB0aGUgc2FtZSB2ZXJ2ZSB0byBpdC48L3A+Jm1k
YXNoOyBMdWtlIERlQ29jayAoQEx1a2VEZUNvY2spIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vTHVrZURlQ29jay9zdGF0dXMvMTU1Njk4Mjk4MTYy
OTI5NjY0MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgOSwgMjAyMjwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HcmVhdCB0byB2aXNpdCB3aXRoIERhdmlkIFRob21wc29uIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdGhlZHdmb3VuZGF0aW9uP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkB0aGVkd2ZvdW5kYXRpb248L2E+IGdvbGYgb3V0
aW5nIHRvZGF5LiBPbmUgb2YgdGhlIGJlc3QgdG8gZXZlciBwbGF5ITxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGFja01lbnNCYmFsbD9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGFja01lbnNCYmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hY2NuZXR3b3JrP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBhY2NuZXR3b3JrPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL01hcmNoTWFkbmVzc01CQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATWFy
Y2hNYWRuZXNzTUJCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSjJjTjhI
QVpteCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0oyY044SEFabXg8L2E+PC9wPiZtZGFz
aDsgRGViYmllIEFudG9uZWxsaSAoQGRlYmJpZWFudG9uZWxsaSkgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9kZWJiaWVhbnRvbmVsbGkvc3RhdHVz
LzE1NTY4MDQ4NjkzMTQ1NDM2MTc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVn
dXN0IDksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Gb3JtZXIgTkMgU3RhdGUgcG9zdCBwbGF5ZXI6IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby8xdWpuZnlubEhjIj5odHRwczovL3QuY28vMXVqbmZ5bmxI
YzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRl
Uml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVS
aXZhbHMvc3RhdHVzLzE1NTY3OTk1NzM0MDU5NTgxNDY/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ub3AgMTAganVuaW9yIGNlbnRlciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2JsYW5jYXRob21hczM0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBibGFuY2F0aG9tYXMzNDwvYT4gb2YgQ2hhcmxvdHRlIENhdGhvbGljIGhh
cyBjb21lIG91dCB3aXRoIGEgdG9wIDEwLCB3aGljaCBpbmNsdWRlZCA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1dvbGZwYWNrV2VzP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBXb2xmcGFja1dlczwvYT4gYW5kIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGFja1dvbWVuc0JiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBQYWNrV29tZW5zQmJhbGw8L2E+OjxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby84OG04YkZ0TUtZIj5odHRwczovL3QuY28vODhtOGJGdE1LWTwv
YT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2
YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZh
bHMvc3RhdHVzLzE1NTY3MTA3MDM3NTA0MzQ4MTc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QXVndXN0IDgsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBjaGVja3MgaW4gYXQgTm8uIDEzOjxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby94eXFtMWtFam42Ij5odHRwczovL3QuY28veHlxbTFrRWpu
NjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRl
Uml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVS
aXZhbHMvc3RhdHVzLzE1NTY2NzI1OTkwNjg5MDk1NzQ/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDgsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JdOKAmXMgbXkgZmF2b3JpdGUgZGF5IG9mIHRoZSBzdW1tZXLigKYg
dGhlIGRheSB3ZSByZWxlYXNlIG91ciBhbm51YWwgUG9zaXRpb24gVSByYW5r
aW5ncyBhbmQgd2UgYmVnaW4gb3VyIE5DIFN0YXRlIHRhdW50aW5nIGFuZXfi
gKYgdGhlIGNpcmNsZSBvZiBsaWZlLjxicj48YnI+RmluZCBvdXQgd2hv4oCZ
cyB0aGlzIHllYXLigJlzIFFCVSwgUkJVLCBEQlUsIGV0YyBoZXJl4oCmIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9IR1VpRHJ2Y2VpIj5odHRwczovL3QuY28v
SEdVaURydmNlaTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyDwn5Kr8J+FsO+4j+KZiO+4j/Cf
hpQgKEBBRGF2aWRIYWxlSm9pbnQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vQURhdmlkSGFsZUpvaW50L3N0YXR1cy8xNTU2NjI5MDc3Nzg4MDg2
MjcyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCA4LCAyMDIyPC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE