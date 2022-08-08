 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.
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Wolfpack newsstand — Aug. 8

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

Raleigh News & Observer —‘It changed the world.’ How a 1984 Supreme Court decision still shapes college football

Raleigh News & Observer —What to make of NC State’s non-conference basketball schedule

Charlotte Observer — Sweet 16 preview: Providence Day welcomes a season of heavy expectations

Charlotte Observer — The Observer’s 2022 Mecklenburg County private high school football preview

Fayetteville Observer — Who are the ACC's best running backs in 2022?

GoPack.com — Pack Opens Foreign Tour with Win over Bahamas Select

GoPack.com — Women’s Soccer Set to Host Ohio State in Exhibition Monday

GoPack.com — Two-Time ITA All-American Galarneau Set for Canada’s National Bank Open

Technician — Reloaded NC State women’s soccer sets sights on postseason amidst tough 2022 schedule

Technician — NC State men’s soccer built to face the ACC gauntlet in 2022

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