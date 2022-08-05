 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.
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Wolfpack newsstand — Aug. 5

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — Local star Colt Langdon checks out NC State

The Wolfpack Central — Photo gallery: NC State's first practice (part I)

The Wolfpack Central — NC State star Payton Wilson on comeback trail

The Wolfpack Central — Davin Cosby makes his first unofficial visit to NC State

The Wolfpack Central — NC State basketball 2025 hot board

Raleigh News & Observer —NC State football opens camp with a simple lesson in mind: Take nothing for granted

Raleigh News & Observer —Ready or not, Triangle high school football coaches prepare to navigate NIL landscape

Raleigh News & Observer —Pack of Wolves collective bringing back popular NC State event with football team

Fayetteville Observer — Why NC State football believes its defense is 'best in the nation'

Fayetteville Observer — How many awards could NC State football players win in 2022?

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