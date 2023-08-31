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Wolfpack newsstand — Aug. 31

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State football commitments in action — Week 2

The Wolfpack Central — Scouting video: NC State senior LB commit Zane Williams

The Wolfpack Central — Video: UConnReport.com's Graham Chamberlain breaks down Connecticut

The Wolfpack Central — NC State aiming to turn around tight end position

Raleigh News & Observer —NC State football’s Cecil Powell returns after 2 years: ‘The best I’ve ever seen him’

Raleigh News & Observer —‘Thoroughly’: How Southern Durham’s feared pass rusher is handling college recruiting

Raleigh News & Observer —NC State basketball’s Kevin Keatts updates on roster rebuild, NIL and the Wolfpack

GoPack.com — NC State heads to Sunshine State for showdown with Central Florida

GoPack.com — #Pack9 Welcomes Six Transfers, Announces 2023 Fall Roster

Technician — TechSports Editors 2023 Football Predictions

Technician — Wolfpack football faces exciting slate of opponents in 2023

Technician — NC State football looks to capture season-opening victory at UConn

Technician — Anae and Armstrong look to make statement with revitalized offense

Technician — Column: NC State football will win the ACC in 2023

Technician — Star-studded defense set to repeat dominance

Technician — NC State football’s fresh faces look to shine in the 2023-24 season

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