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Wolfpack newsstand — Aug. 30

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting video: NC State senior LB commit Zane Williams

The Wolfpack Central — Video: UConnReport.com's Graham Chamberlain breaks down Connecticut

The Wolfpack Central — NC State aiming to turn around tight end position

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren aiming to have game-day performers

The Wolfpack Central — UConn TV: Jim Mora talks NC State game week

The Wolfpack Central — Scouting Connecticut

Raleigh News & Observer —How NC State football’s new kicker plans to follow record-setter Christopher Dunn

Charlotte Observer — Once in a dead zone in Atlantic Division, second place could mean something for NC State

Fayetteville Observer — NC State football vs. UConn: Score prediction, scouting report

GoPack.com — Concepcion Earns Shaun Alexander Freshman of the Year Award Watch List Recognition

Technician — From the 252 to the 919: Shyheim Battle looks to a storybook ending on senior day

Twitter posts of the day

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