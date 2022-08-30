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Wolfpack newsstand — Aug. 30

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Versatility the hallmark of NC State linebackers

The Wolfpack Central — Good health, increased depth has NC State ready for ECU

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren before ECU game

The Wolfpack Central — Junior wide receiver Alex Taylor among tops in state

Raleigh News & Observer — How scars from 2019 made NC State football a better program, Dave Doeren a better coach

Raleigh News & Observer —Quarterback University? Devin Leary wants to add to NC State’s QB legacy this season

Raleigh News & Observer —ACC Now podcast: A look back at NC State vs ECU football series ahead of Week 1 opener

Raleigh News & Observer —NC State vs ECU football first look: QBs Devin Leary and Holton Ahlers, betting odds

Charlotte Observer — NC State football vs App State home-and-home? Wolfpack will make first trip to Boone

Fayetteville Observer — ACC football power rankings: Clemson preseason favorite with NC State looming

Fayetteville Observer — Dave Doeren's goal for 2022 is to 'win a championship' at NC State

Winston-Salem Journal — N.C. State, Appalachian State schedule two-game football series

GoPack.com — Kelly Nets Hat Trick to Lead NC State in 4-0 Shutout Over Wofford

GoPack.com — Diana Shnaider Joins Wolfpack Women's Tennis Program

Technician — NC State Athletics’ week in review: Aug. 22-28

Technician — NC State women’s soccer hot start fueled by veteran performances

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