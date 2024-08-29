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ago football Edit

Wolfpack newsstand — Aug. 29

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Rivals250 WR Je'rel Bolder loves his fit at NC State

The Wolfpack Central — NC State football commitments in action — Week 1

The Wolfpack Central — NC State's fall camp in soundbites

The Wolfpack Central — Three North Carolina natives in top 60 for 2027

The Wolfpack Central — NC State positional coaches break down their groups

The Wolfpack Central — It's a close race at the top for Rivals250 senior Jordan Young

Raleigh News & Observer —Too good to be true? How one top NC high school football recruit keeps his focus sharp

Fayetteville Observer — Recruiting ladder: Weddington, Independence stars shine in debuts

GoPack.com — Wohner's Brace Lifts #25 Wolfpack to 3-1 Win Over Charlotte

GoPack.com — Rogers Earns Shaun Alexander Freshman of the Year Award Watch List Recognition

New York Post — Carlos Rodon implodes early as Yankees lose series to lowly Nationals

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