The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.
Headlines
Social media posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5FbGl0ZSBzZW5pb3IgcG9pbnQgZ3VhcmQgS2FkZW4gTWFnd29vZCBv
ZiBMaW5jb2xudG9uIChOLkMuKSBDb21iaW5lIEFjYWRlbXkgb24gaGlzIE5D
IFN0YXRlIG9mZmljaWFsIHZpc2l0OiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
WlJ2RWxDdlJlYSI+aHR0cHM6Ly90LmNvL1pSdkVsQ3ZSZWE8L2E+PC9wPiZt
ZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0YXR1
cy8xODI4OTI2OTMwOTc3OTUyMjM2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1
Z3VzdCAyOCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaW1lIHRvIGRvIHNvbWUgd29yayEhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9IVFQ/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPiNIVFQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8z
cHhNMktZUG1kIj5odHRwczovL3QuY28vM3B4TTJLWVBtZDwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBDaGFybGV5IFdpbGVzIChAY29hY2h3aWxlcykgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jb2FjaHdpbGVzL3N0YXR1cy8xODI4NTM0OTU0
NTEyMjI0MzgxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAyNywgMjAy
NDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IYXBweSBiaXJ0aGRheSB0byBtZSAsIERvd24gdG8gMTUhISA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvV2hlcmVJc0hvbWU/
c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNXaGVyZUlzSG9t
ZTwvYT7wn6SUIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9PYlJnNGVsOG5LIj5w
aWMudHdpdHRlci5jb20vT2JSZzRlbDhuSzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNYXJr
ZWwg4oCcS2Vs4oCdIERhYm5leSAoQEp1c3RLYWxsTWVLZWwpIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSnVzdEthbGxNZUtlbC9zdGF0dXMvMTgy
ODY0NjMzODM1MjgyODQxOT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3Qg
MjgsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CUkVBS0lORzogUGF0cmlvdHMgSEMgSmVyb2QgTWF5byBqdXN0IGlu
Zm9ybWVkIHRoZSB0ZWFtIHRoYXQgSmFjb2J5IEJyaXNzZXR0IHdpbGwgYmUg
TmV3IEVuZ2xhbmTigJlzIFdlZWsgMSBzdGFydGluZyBRQiB2cy4gdGhlIEJl
bmdhbHMsIHBlciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FkYW1T
Y2hlZnRlcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQWRhbVNjaGVmdGVyPC9h
Pi4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1RIdEszaEpHOHUiPnBpYy50d2l0
dGVyLmNvbS9USHRLM2hKRzh1PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFlhaG9vIFNwb3J0
cyAoQFlhaG9vU3BvcnRzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L1lhaG9vU3BvcnRzL3N0YXR1cy8xODI5MTMwNjA3NjE3NTgxMjc4P3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAyOSwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icWh0IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9WNXFvQlMwbVI2Ij5o
dHRwczovL3QuY28vVjVxb0JTMG1SNjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xm
cGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE4Mjg4NTA4MTQ3
MDM1OTk5NzI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDI4LCAyMDI0
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icW1lIiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzNyWlM5cUJwTnkiPmh0
dHBzOi8vdC5jby8zclpTOXFCcE55PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZw
YWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTgyODg0NDA5NDMx
NzMxMDIzND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMjgsIDIwMjQ8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn5mP8J+PvvCfmY/wn4++IFRoYW5rIHlvdSBmb3IgdGhlIHJlY29n
bml0aW9uIGFuZCBsb3ZlLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L2hhc2h0YWcvSFVNQkxFRD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+I0hVTUJMRUQ8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9oYXNodGFnL25vdHNhdGlzZmllZD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+I25vdHNhdGlzZmllZDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvL2haRXMyaW5Ld1YiPmh0dHBzOi8vdC5jby9oWkVzMmluS3dWPC9h
PjwvcD4mbWRhc2g7IEJyYXlsb25jbGFyazMgKEBCcmF5bG9uX0NsYXJrMykg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CcmF5bG9uX0NsYXJrMy9z
dGF0dXMvMTgyOTExODIyNjAwNjk4MzA0OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5BdWd1c3QgMjksIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGlzIHdlZWssIHRoZSA2OCBwb3dlciBjb25mZXJlbmNlIHRlYW1z
IGFyZSBwcm9qZWN0ZWQgdG8gc3RhcnQgNDMgdHJhbnNmZXIgUUJzIC0gYSA2
MyUgY2xpcC4gVGhlIHRvcCB0cmFuc2ZlcnMgc2lnbmVkIGZvciAkODAwSyAm
YW1wOyB1cCB0byAkMS4yTS48YnI+PGJyPldpbGwgdGhlIG1vbmV5IHN0YXkg
dGhlIHNhbWUgaW4gdGhlIG5ldyByZXYtc2hhcmUgbW9kZWw/IFdpbGwgdHJh
bnNmZXJzIGJlIGxpbWl0ZWQgYnkgYnV5b3V0cz88YnI+PGJyPlF1ZXN0aW9u
cyBsb29tLjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9rRUpsdmQzWE5EIj5odHRw
czovL3QuY28va0VKbHZkM1hORDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBSb3NzIERlbGxl
bmdlciAoQFJvc3NEZWxsZW5nZXIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vUm9zc0RlbGxlbmdlci9zdGF0dXMvMTgyODc4MDA3Mjg0Njg4OTAy
Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMjgsIDIwMjQ8L2E+PC9i
bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y
bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z
Y3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Video of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL296OXNFc3BpME1FP3NpPWtfMlg4ZHlMeDhyU0tfQzU/d21v
ZGU9dHJhbnNwYXJlbnQnPjwvaWZyYW1lPgo8L2Rpdj4KCg==
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE