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Wolfpack newsstand — Aug. 29

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting Connecticut

The Wolfpack Central — Kicker Brayden Narveson making smooth transition to NC State

The Wolfpack Central — NC State DE Davin Vann ready to carry on No. 1 jersey tradition

The Wolfpack Central — The Run Down — Football

The Wolfpack Central — The Run Down — Basketball

The Wolfpack Central — Podcast: Previewing NC State's squad

Raleigh News & Observer —NC State football’s Anthony Belton: Get to know the hater of orcas and wasted water bottles

Raleigh News & Observer —Can’t travel to UConn? How to watch or stream NC State football’s 2023 season opener

Raleigh News & Observer —NC State football has a new ‘No. 1.’ What that means, and why that jersey matters

Fayetteville Observer — NC State football survey results: Philip Rivers coaching the Wolfpack?

GoPack.com — Vann Honored with No. 1 Jersey for 2023

GoPack.com — NC State improves to 2-0 with strong second half surge

Technician — Second half surge lifts NC State men’s soccer to 3-0 win over USC-Upstate

Technician — NC State Athletics’ week in review: Aug. 21 - Aug. 27

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