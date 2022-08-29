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Wolfpack newsstand — Aug. 29

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — 2022 NC State roster by recruiting rating

The Wolfpack Central — 2022 NC State roster with recruiting rankings

Charlotte Observer — No. 1 HS football sophomore in America plays in Charlotte — and he wants to be a surgeon

Fayetteville Observer — NC State football: 2022 is year of 'unfinished business' for Wolfpack

Fayetteville Observer — Will NC State run the table in 2022? Our game-by-game prediction

Fayetteville Observer — Three unanswered NC State football questions we have as game week arrives

GoPack.com — NC State Hosts Wofford Monday Night

GoPack.com — Wolfpack Draws No. 11 Georgetown 2-2 to Remain Undefeated

Technician — MLB Pack Pros: All three Wolfpack alumni shine this week

Technician — NC State women’s soccer ties No. 11 Georgetown 2-2 in heated match

Technician — MiLB Pack Pros: Power bats, strikeout artists thriving in August

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