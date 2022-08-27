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Wolfpack newsstand — Aug. 26

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — 2022 Friday Night Rewind

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Video interview: NC State's Ruffin McNeill reminisces about ties to ECU

Fayetteville Observer — Former coach Chuck Amato: NC State football could win national title

GoPack.com — Kelly, Tommy Net Second-Half Goals in Wolfpack Debuts to Secure 2-0 Win

GoPack.com — Volleyball Falls in Four to K-State

GoPack.com — Pack Opens Season with Win in Straight Sets

Technician — NC State men’s soccer tops Loyola Maryland with pair of late goals

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