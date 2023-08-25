The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HZXQgcmVhZHkgZm9yIGtpY2tvZmYgd2l0aCBvdXIgS2lja29mZiBE
ZWFsLiBHZXQgYSBmdWxsIHllYXIgb2YgY292ZXJhZ2UgZm9yIDYwJSBvZmYu
PGJyPjxicj5Qcm9tbyBjb2RlIGlzIEtJQ0tPRkYyMDIzIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby9hSFE3aTJKaEx6Ij5odHRwczovL3QuY28vYUhRN2kySmhM
ejwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1ZZWkFxMXlsZHgiPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS9WWVpBcTF5bGR4PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZw
YWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTY5NDU2MzY1Mzc1
NDY4MzY2MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMjQsIDIwMjM8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+VE9QNyAgICA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hI
S25pZ2h0c0hvb3BzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBISEtuaWdodHNI
b29wczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS90b2JpYXNf
YmFzcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AdG9iaWFzX2Jhc3M8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZHJpdmVuYXRpb25leWJsP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBkcml2ZW5hdGlvbmV5Ymw8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdGhlcHVuY2hhY2FkZW15P3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkB0aGVwdW5jaGFjYWRlbXk8L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby8wSWxpMU9qYTVSIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vMEls
aTFPamE1UjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBEYXZpZFB1bmNo8J+MnyAoQERhdmlk
UHVuY2gxNykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EYXZpZFB1
bmNoMTcvc3RhdHVzLzE2OTQ3OTE3MjU0NTYyMDM3NzY/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDI0LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGVyZSYjMzk7cyBPTkUuIE1PUkUuIExFRlTigLzvuI9UaGFua3Mg
dG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1dQTj9z
cmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1dQTjwvYT4sIHNp
eCBvdXQgb2Ygc2V2ZW4gaG9tZSBnYW1lcyBhcmUgU09MRCBPVVQhIPCfkLo8
YnI+PGJyPkxpbWl0ZWQgc2luZ2xlLWdhbWUgdGlja2V0cyBzdGlsbCByZW1h
aW4gZm9yIE5DIFN0YXRlIHZlcnN1cyBWTUkgb24gU2VwLiAxNi4gR2V0IHlv
dSwgeW91ciBmcmllbmRzLCBhbmQgeW91ciBmYW1pbHkgdGlja2V0cyBoZXJl
OiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vcEM4YlNyN2hkUyI+aHR0cHM6Ly90
LmNvL3BDOGJTcjdoZFM8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9oYXNodGFnL0dvUGFjaz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+I0dvUGFjazwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9oYXNodGFnL1N0cmVuZ3RoSW5UaGVQYWNrP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jU3RyZW5ndGhJblRoZVBhY2s8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9MOGdUU20wU2JlIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v
TDhnVFNtMFNiZTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBOQyBTdGF0ZSBBdGhsZXRpY3Mg
KEBQYWNrQXRobGV0aWNzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L1BhY2tBdGhsZXRpY3Mvc3RhdHVzLzE2OTQ3NzE1NTU2ODk5NzYxNjI/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDI0LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BcHByZWNpYXRlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
V1JBTD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AV1JBTDwvYT4gYW5kIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGF0cmlja1dlbHRlcj9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGF0cmlja1dlbHRlcjwvYT4gZm9yIGNvbWluZyBv
dXQgdG8gc2VlIHVzISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh
c2h0YWcvR29QYWNrP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij4jR29QYWNrPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh
c2h0YWcvMVBhY2sxR29hbD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+IzFQYWNrMUdvYWw8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9NSjM0ODA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1KMzQ4MDwvYT4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DaGFyZ2VyQXRobGV0ZXM/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENoYXJnZXJBdGhsZXRlczwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OV0NoYXJnZXJzRkI/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE5XQ2hhcmdlcnNGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNrRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QFBhY2tGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9TdGF0ZUNvYWNoRD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU3Rh
dGVDb2FjaEQ8L2E+PGJyPkd1cyBSaXRjaGV5IGdvZXMgd2l0aCBoaXMgaGVh
cnQgYW5kIGhpcyBoYW5kcyBpbiBmbGlwIGZyb20gVU5DIHRvIE5DIFN0YXRl
ICA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMDVCSG9ESzNsMyI+aHR0cHM6Ly90
LmNvLzA1QkhvREszbDM8L2E+IHZpYSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL1dSQUw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFdSQUw8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgR3VzIFJpdGNoZXkgKEBSaXRjaGV5R3VzKSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdGNoZXlHdXMvc3RhdHVzLzE2OTQ4NTY4
NDY2NzMxNDE5ODg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDI0LCAy
MDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GbGlwIHRoZSBzd2l0Y2g8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL2hhc2h0YWcvMVBhY2sxR29hbD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+IzFQYWNrMUdvYWw8L2E+IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvUGFjaz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvUGFjazwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvLzB6TXVjeERpTGYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8wek11Y3hEaUxm
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE5DIFN0YXRlIEZvb3RiYWxsIChAUGFja0Zvb3Ri
YWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BhY2tGb290YmFs
bC9zdGF0dXMvMTY5NDQ0ODYwMjk5ODA1NTM4Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5BdWd1c3QgMjMsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5VQ29ubiBhbm5vdW5jZXMgTWFpbmUgdHJhbnNmZXIgSm9lIEZhZ25h
bm8gd2lsbCBiZSBIdXNraWVzJiMzOTsgc3RhcnRpbmcgUUIuIFVDb25uIG9w
ZW5zIHNlYXNvbiAgYXQgaG9tZSB2cy4gTkMgU3RhdGUgQXVnLiAzMTwvcD4m
bWRhc2g7IEJyZXR0IE1jTXVycGh5IChAQnJldHRfTWNNdXJwaHkpIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQnJldHRfTWNNdXJwaHkvc3RhdHVz
LzE2OTQzNzY3NjE4NDMxMzQ4ODc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVn
dXN0IDIzLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE