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Wolfpack newsstand — Aug. 25

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting video: NC State senior WR commit Terrell Anderson

The Wolfpack Central — Senior PF David Punch looking forward to NC State visit

The Wolfpack Central — NC State's defense expects to reload, not rebuild

Raleigh News & Observer —What fans need to know ahead of NC State opener at UConn

Winston-Salem Journal — PJ Dean and Desmond Jackson stay hungry for West Forsyth offensive line

Technician — Wohner’s last-second score gifts NC State women’s soccer 1-1 draw against Rutgers

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