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Wolfpack newsstand — Aug. 23

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Juco left tackle Jonah Miller excited about NC State offer

The Wolfpack Central — Video: NC State's Payton Wilson named captain, makes 'freaks list'

The Wolfpack Central — Video: NC State center Dylan McMahon ready to finish off drives

The Wolfpack Central — Video: Senior WR Keyon Lesane welcoming added responsibilities

The Wolfpack Central — Andrew Harris expected to have big sophomore year

Charlotte Observer — NC State receivers, offensive line hope to impress in 2023

Charlotte Observer — ESPNU will air an NC high school football game on national TV. Here’s when and where

Fayetteville Observer — What will NC State football’s depth chart look like in season opener? Our final prediction

GoPack.com — Armstrong Named to Johnny Unitas Golden Arm Award Watch List

GoPack.com — Wolfpack Weekly with Dave Doeren to Premiere Wednesday Night

Technician — NC State men’s soccer enters 2023 season with grit and experience

Twitter posts of the day

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