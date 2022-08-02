 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.
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Wolfpack newsstand — Aug. 2

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Silas Demary Jr. takes unofficial visit to hometown NC State

The Wolfpack Central — NC State's basketball 2023 hot board

The Wolfpack Central — Charlie Symonds enjoys return trip for Alpha Wolf

Raleigh News & Observer —Led by Devin Leary and Sam Hartman, ACC’s Atlantic Division is deep at quarterback

Raleigh News & Observer —As NC State football begins practice, Wolfpack still must answer these four questions

Charlotte Observer — Panthers DB Horn returns, Ekwonu ‘battling’ for starting job, and other camp takeaways

Charlotte Observer — Experienced ECU looks to build off last season’s success in home opener vs. NC State

Fayetteville Observer — How Devin Leary became the face of NC State football

Fayetteville Observer — ECU football bolstered by transfers and experience

GoPack.com — Thomas and Wilson Named to Bednarik Award Watch List

GoPack.com — Durden Selected to Lombardi Watch List

GoPack.com — Long Snapper Shimko Named to Mannelly Award Watch List

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