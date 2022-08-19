 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.
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Wolfpack newsstand — Aug. 19

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State football predictions: Who will lead the Pack in tackles?

The Wolfpack Central — Q&A: NC State senior middle linebacker Isaiah Moore

The Wolfpack Central — Video reel: Paul McNeil from this spring/summer

GoPack.com — Salas Earns Spot on USA ISSF World Shooting Championship Team

GoPack.com — Dominant First Half Powers Wolfpack to 4-0 Victory Over Rhode Island

Technician — First half showcase lifts NC State women’s soccer past Rhode Island 4-0

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