Wolfpack newsstand — Aug. 15
The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.
Headlines
The Wolfpack Central — Recruiting notes from five scrimmages
Technician — NC State men’s soccer wallops Royals in 6-0 exhibition
Twitter posts of the day
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