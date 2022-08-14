 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.
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Wolfpack newsstand — Aug. 14

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — High-major programs in pursuit of four-star Paul McNeil

The Wolfpack Central — Recruiting notes from five scrimmages

Raleigh News & Observer —How Chris Paul’s helped develop a generation of basketball talent in NC with Team CP3

Twitter posts of the day

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