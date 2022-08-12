Wolfpack newsstand — Aug. 12

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icWh0IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9NdWlTb0dwOTI4Ij5o
dHRwczovL3QuY28vTXVpU29HcDkyODwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xm
cGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE1NTc5MTA2OTcz
OTYzOTE5Mzg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDEyLCAyMDIy
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBjb2FjaCBEYXZlIERvZXJlbiBvbiBkZWZlbnNpdmUg
ZW5kIFNhdmlvbiBKYWNrc29uIHdlYXJpbmcgTm8uIDkgamVyc2V5OiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vek1TMUZlOFRaVyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
L3pNUzFGZThUWlc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFs
IChATkNTdGF0ZVJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNTU3ODAzMjM2MTk4OTQ0NzY4P3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAxMSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XaGF0IHRoZSB3b3JsZHMgYmVlbiB3YWl0aW5nIGZvcuKApjxicj5o
YWQgdG8gbWFrZSBzb21lIHRvdWdoIGNob2ljZXMgdGhpcyBzZWFzb24sIHRo
YW5rIHlvdSB0byBldmVyeW9uZSB3aG8gcmVjcnVpdGVkIG1lIGJ1dCBJ4oCZ
bSBtb3ZpbmcgZm9yd2FyZCB3aXRoIHRoZXNlIHNjaG9vbHPigKYuIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9LWVRSTHByRmNyIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v
S1lUUkxwckZjcjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKdXN0aWNlIENhcmx0b24gKEBK
YXlNYXl5YSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KYXlNYXl5
YS9zdGF0dXMvMTU1NzU5MDUxNjIwNzk2MDA2NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5BdWd1c3QgMTEsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZWlnaHQgcm9vbSDwn4+L77iP4oCN4pmC77iPIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby9yUzFiVlM3OUtvIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vclMxYlZT
NzlLbzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUYW1hcmN1cyBDb29sZXkgKEBDb29sZXlU
YW1hcmN1cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db29sZXlU
YW1hcmN1cy9zdGF0dXMvMTU1NzczMzAzNzI2MDk1MTU1OT9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMTEsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8
c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv
bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NeSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FQX1RvcDI1
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBUF9Ub3AyNTwvYT4gcHJlc2Vhc29u
IGJhbGxvdDo8YnI+PGJyPjEtQmFtYTxicj4yLU9oaW8gU3Q8YnI+My1HZW9y
Z2lhPGJyPjQtTWlhbWk8YnI+NS1UZXhhcyBBJmFtcDtNPGJyPjYtVXRhaDxi
cj43LU1pY2hpZ2FuPGJyPjgtT3JlZ29uPGJyPjktTkMgU3RhdGU8YnI+MTAt
QmF5bG9yPGJyPjxicj5PdGhlcnMgaW5jbHVkZTogTm8uIDIzIEhvdXN0b24s
IE5vLiAyNCBBaXIgRm9yY2UsIE5vLiAyNSBOZWJyYXNrYS4gTXkgYmFsbG90
IGNvbXBhcmVkIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vX0Nv
bGxpbjE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QF9Db2xsaW4xPC9hPiBwb3dl
ciByYXRpbmdzPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL05iWXV3WFRBQloiPmh0
dHBzOi8vdC5jby9OYll1d1hUQUJaPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJyZXR0IE1j
TXVycGh5IChAQnJldHRfTWNNdXJwaHkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vQnJldHRfTWNNdXJwaHkvc3RhdHVzLzE1NTgwNzYwODI4NDYy
NDA3Njg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDEyLCAyMDIyPC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE