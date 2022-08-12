 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.
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Wolfpack newsstand — Aug. 12

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — Three-star Davin Cosby looking forward to fall visits

The Wolfpack Central — Photo gallery: NC State takes to practice field in pads

The Wolfpack Central — Notebook: NC State wide receiver room getting deeper

The Wolfpack Central — NC State guard Chandler Zavala has overcome adversity

The Wolfpack Central — Stock trending upward for Silas Demary Jr.

Raleigh News & Observer —How Savion Jackson earned No. 9 for NC State after Dave Doeren told him he ‘wasn’t ready’

GoPack.com — #PackMentality Pop-Ins Podcast: Ep. 96 - The Show Goes On!

GoPack.com — Joseph Named to 2022 Women’s Soccer Preaseason All-ACC Team

GoPack.com — NC State Swimming & Diving Remembers Eddy Houchin

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