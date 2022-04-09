 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.
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Wolfpack newsstand — April 9

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — Unofficial visitors tracker

The Wolfpack Central — Junior Daevin Hobbs having life-changing last month

The Wolfpack Central — The Run Down

Greensboro News-Record — Summerfield's Elissa Cunane awaits WNBA draft

GoPack.com — Hayes, Holloway Honored with ACC Awards Following 2021-22 Campaign

GoPack.com — #Pack9 Suffers Setback In Series Opener With Hokies

GoPack.com — #21 Wolfpack Posts 4-1 Victory Over Georgia Tech

Technician — NC State baseball smoked by Virginia Tech 21-10 in series opener

Technician — No. 21 Pack men’s tennis returns home with a crucial 4-1 win over Georgia Tech

Technician — Wolfpack softball shuts out ETSU, crushed by Gamecocks in doubleheader

Technician — No. 3 women’s tennis returns to winning ways, dominates Virginia Tech 6-1

Tweets of the day

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