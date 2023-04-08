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Wolfpack newsstand — April 8

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Soph Jordan Young, family come away impressed with NC State

The Wolfpack Central — Spring practices have allowed NC State to build depth

GoPack.com — NC State back on track with 5-2 win over Virginia Tech

GoPack.com — Pack Takes Home Five Top-10 Marks On Second Day In Durham

Technician — No. 22 NC State men’s tennis downs Hokies 5-2 to start final stretch of regular season

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