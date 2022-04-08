 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.
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Wolfpack newsstand — April 8

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Sophomore Lewis Walker a walking mismatch

The Wolfpack Central — Scouting video: Christ Essandoko plays large vs. Overtime

The Wolfpack Central — Sophomore Josiah Thompson checks all the boxes

Raleigh News & Observer —NC State football is leaning on its veteran leadership ahead of spring game Saturday

Raleigh News & Observer —With NC State’s Elite 8 appearance, here’s what Wes Moore made in bonuses this season

GoPack.com — #Pack9 Remains On The Road This Weekend For Series With Hokies

GoPack.com — #21 NC State Returns to Raleigh for Pair of ACC Matchups

Tweets of the day

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