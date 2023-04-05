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Wolfpack newsstand — April 5

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior RB Keenan Phillips visits NC State for first time

The Wolfpack Central — NC State basketball 2024 hot board

The Wolfpack Central — QB Brennan Armstrong knew NC State's culture was for him

The Wolfpack Central — Video: Brennan Armstrong feels at ease at NC State

The Wolfpack Central — Junior WR Trey Horne gets first look at NC State

The Wolfpack Central — Junior Terrell Anderson sets NC State official visit

Fayetteville Observer — Alabama women's basketball gets commitment Jessica Timmons from NC State

GoPack.com — #Pack9 Falls 13-9 in Slugfest at No. 12 East Carolina

Technician — MLB Pack Pros: Big seasons ahead for former Wolfpack standouts

Technician — NC State gymnastics reaches new heights in 2023

Technician — NC State baseball falls to ECU in offensive shootout

Technician — NC State softball’s outlook heading into April

Technician — NC State Athletics’ week in review: March 27 - April 2

Technician — Jacoby Brissett’s case for Commanders’ starting QB vacancy

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