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Wolfpack newsstand — April 4

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Speedy wide receiver Jordan Allen enjoys visit to NC State

The Wolfpack Central — Scouting Purdue

The Wolfpack Central — BoilerUpload.com's Travis Miller breaks down Purdue

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts reflects on his coaching path

Charlotte Observer — On NC State’s trek to an NCAA Tournament title, another big man poses a big challenge

Charlotte Observer — It took a lot of pieces to build NC State’s puzzle. Michael O’Connell took longer to fit.

Charlotte Observer — What makes NC State’s Wes Moore an elite basketball coach? His players explain.

Charlotte Observer — NC State women, coach Wes Moore prep for South Carolina: ‘It’s gonna be a dogfight’

Charlotte Observer — How good a coach is NC State’s Kevin Keatts? ‘Best in the country’ says former assistant

Charlotte Observer — The forgotten benching that turned DJ Burns’ season around — and NC State’s as well

Charlotte Observer — Going nine for nine: How NC State won nine consecutive games to reach the Final Four

Charlotte Observer — This Wolfpack fan financed his Final Four trip with winnings from NC sports betting

Greensboro News-Record — For Wolfpack Nation, 'unbelievable' sums up men's and women's Final Four runs

Fayetteville Observer — Broken leg and cheap tickets tell story of NC State super fan

Fayetteville Observer — NC State basketball’s path to upsetting Purdue in Final Four

Fayetteville Observer — Here's a look at Fayetteville players' big moments in March Madness

Winston-Salem Journal — Greg Cote: Caitlin Clark, Cinderella NC State make it a great eight in crescendo of NCAA Final Fours

Technician — How NC State men’s basketball stacks up with past Cinderella champions

Technician — COLUMN: NC State runs the state of North Carolina in basketball

Technician — ANALYSIS: Wes Moore’s secret recipe for a Final Four appearance

Technician — NC State baseball destroyed by East Carolina 12-4 in midweek showdown

Technician — NC State men’s basketball set to play in Final Four for the first time in forty years

Technician — NC State women’s basketball set to play in Final Four against undefeated South Carolina

GoPack.com — Wolfpack Women Tennis Receives Commitment from Gabia Paskauskas

GoPack.com — Pack Prepped for Friday Final Four Matchup with Top-Ranked Gamecocks

GoPack.com — Pack Arrives in Phoenix! Faces No. 1 Seed Purdue Saturday at Final Four

GoPack.com — Pack Set to Host #15 Virginia Tech for Fifth ACC Series

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