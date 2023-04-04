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Wolfpack newsstand — April 4

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — QB Brennan Armstrong knew NC State's culture was for him

The Wolfpack Central — Video: Brennan Armstrong feels at ease at NC State

The Wolfpack Central — Junior WR Trey Horne gets first look at NC State

The Wolfpack Central — Junior Terrell Anderson sets NC State official visit

The Wolfpack Central — Top 50 junior Jaeden Mustaf narrows recruitment

The Wolfpack Central — Junior Brody Barnhardt closing in on college decision

The Wolfpack Central — Junior Jameer Grimsley gets quality first impression of NC State

The Wolfpack Central — NC State's transfer hot board, version IV

Charlotte Observer — ACC Now podcast: Dick ‘Hoops’ Weiss on his 50 Final Fours and the glory days of the ACC

GoPack.com — All You Need to Know about the Spring Football Game

GoPack.com — NC State Women’s Golf Wraps Up Regular Season with Fifth-Place Finish in Wolfpack Match Play Event

GoPack.com — Softball Heads to Syracuse

GoPack.com — Wolfpack Opens Road Swing at No. 12 East Carolina

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